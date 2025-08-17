DOLAR
Trump'ın Washington Müdahalesine 3 Cumhuriyetçi Eyaletten Ulusal Muhafız Desteği

West Virginia, South Carolina ve Ohio, Trump'ın Washington'daki "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız gönderiyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:09
ABD’de üç Cumhuriyetçi eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında bölgeye Ulusal Muhafız göndereceklerini açıkladı.

Hangi eyaletler destek veriyor?

West Virginia’nin ardından South Carolina ve Ohio da başkente birlik sevk edecek. South Carolina Valisi Henry McMaster, Savunma Bakanlığı (Pentagon) talebi üzerine 200 Ulusal Muhafız görevlendirdiğini, askerlerin olası kasırga veya doğal afet durumunda geri çağrılacağını bildirdi.

Ohio Valisi Mike DeWine ise 150 askeri polisin devriye görevleri yapacağını ve ek güvenlik sağlayacağını, birliklerin gelecek günlerde Washington'a ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

West Virginia'nın katkısı

West Virginia yönetiminin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi için Vali Patrick Morrisey'den talepte bulunduğu ve bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirilmişti.

Protestolar ve tepkiler

Ulusal Muhafızların başkente konuşlandırılmasına karşı tepkiler de sürüyor. Dupont Circle'da toplanan göstericiler, Beyaz Saray'a yürüyüş düzenleyerek "Askeri işgale hayır" ve "Başkente faşist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Morgan Taylor, "Bu ülkede böyle bir şeyin yaşanıyor olmasına inanamıyorum. İnsanların tepkisi artarsa yönetim geri adım atmak zorunda kalabilir." dedi.

Federal adımlar

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Başkan Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı'nın "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafız'ın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

