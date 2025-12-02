Trump, Juan Orlando Hernandez’e Başkanlık Affı Verdi

45 yıl hapis cezası alan eski Başkan Hazelton’dan serbest bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için başkanlık affı çıkardı. Hernandez, dün Batı Virginia’nın Hazelton kentindeki hapishaneden serbest bırakıldı.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Hernandez için çıkardığı affı dün gece imzaladığını bildirdi.

Ana Garcia, Hernandez’in eşi, serbest bırakılmayı doğrulayarak şu ifadeyi kullandı: "Neredeyse dört yıl süren acı, bekleyiş ve zorlu davaların ardından, Donald Trump’ın verdiği başkanlık affı sayesinde eşim Juan Orlando Hernandez yeniden özgür bir adam oldu".

Hernandez, Mart 2024’te ABD’de yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından Honduras’tan ABD’ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak milyonlarca dolar rüşvet kabul etmekten suçlu bulunmuş; Haziran 2024’te ise 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Hernandez’in tutuklanması konusunda Joe Biden’ı suçladı ve Honduras’taki birçok kişinin bunun Biden’ın komplosu olduğunu düşündüğünü savundu. Trump’ın açıklaması şöyle:

"Hernandez’in komplo kurbanı olduğuna dair kanıtınız var mı?" sorusu üzerine Trump, "Şuna bakabilirsiniz: İstediğiniz herhangi bir ülkeyi alın. O ülkede biri uyuşturucu satıyorsa, bu o ülkenin başkanını tutuklamanız gerektiği anlamına gelmez. Aynı şeyi başka bir ülkede de yapamazsınız. Buna bizim ülkemiz de dahil. Birisi bir suç işlediğinde gidip ülkenin başkanını hapse atmazsınız. Onlar bunun Biden’ın bir tezgAhı olduğunu söylediler. Biden yönetiminin kurduğu bir oyun olduğunu savundular. Bu hafta, daha doğrusu gelecek hafta çok büyük bir seçim yarışı var. Çok önemli bir yarış olacağını düşünüyorum. Honduras için nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak" demişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ABD'DE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASIYLA 45 YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLEN ESKİ HONDURAS DEVLET BAŞKANI JUAN ORLANDO HERNANDEZ İÇİN AF ÇIKARDI. HERNANDEZ, BULUNDUĞU CEZAEVİNDEN SERBEST BIRAKILDI.