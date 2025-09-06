DOLAR
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor

CNN'e göre Trump, Maduro'yu zayıflatmak amacıyla Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine karşı iç hedeflere yönelik askeri seçenekleri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:02
CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zayıflatmayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olarak, ülke içindeki uyuşturucu kartellerini hedef alan askeri saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda seçeneği değerlendirdiğini bildirdi.

2 Eylül saldırısının yansımaları

Habere göre, 2 Eylül'de Venezuela'dan hareket ettiği öne sürülen uyuşturucu yüklü tekneye yönelik saldırı, bu seçeneklerin doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Saldırının, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik daha büyük çabanın sadece başlangıcı olduğu iddia edildi.

Bölgeye sevk edilen askeri güçler

CNN kaynakları, son haftalarda Karayipler'e önemli miktarda askeri gücün sevk edildiğini ve bunun "Maduro'ya bir sinyal" olduğunu savunan Beyaz Saray yetkililerine dayanarak şu unsurları aktardı: Tomahawk füzeleriyle donatılmış gemiler, bir saldırı denizaltısı, çeşitli uçaklar ve 4 binden fazla deniz piyadesi Venezuela yakınlarında konuşlandırıldı. Ayrıca iki Beyaz Saray yetkilisi, 10 F-35 savaş uçağının Porto Riko'ya gönderildiğini belirtti.

Gelecek saldırılar ve yönetimin tutumu

Bazı hükümet yetkilileri, bu haftaki ve gelecekteki operasyonların "Maduro'nun etrafındaki kartellerin yasa dışı gelir akışından yararlanan kişiler" üzerinde baskı yaratacağını ve bunların yönetimi devirme yollarını düşünmeye zorlanabileceğini öne sürdü. Ancak yönetimin kasıtlı olarak belirsiz davrandığı ve şu an için Trump'ın Venezuela'daki hedeflere saldırı kararı verdiğine dair kesin bir işaret bulunmadığı bildirildi.

İki Beyaz Saray yetkilisi, gelecekte 2 Eylül'e benzer saldırıların yapılabileceği ihtimalini açık bıraktı ve yetkililer, Trump'ın ulusal güvenlik ve savunma yetkililerine "teröristleri öldürmek için bir fırsat olursa bunu yapmaları için hemen yeşil ışık yakacağını" söylediğini aktardı.

Kongre brifingi ve yasal gerekçeler

Haberde, saldırıya ilişkin Kongre üyeleri ve seçkin personele yönelik brifingin aniden iptal edildiği, yönetimin saldırının yasal gerekçeleri konusunda ayrıntı veya bilinen uyuşturucu kaçakçılarını hedef aldığı iddialarını destekleyen kanıtlar sunmadığı belirtildi. CNN, Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e 4 Eylül'de gönderdiği mektubu inceledi; mektupta "Gerekli olacak askeri operasyonların kapsamını ve süresini tam şekilde bilmek şu anda mümkün değildir." ifadesi yer aldı.

ABD-Venezuela geriliminin arka planı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha fazla ve etkin kullanılmasını talimatlandırmıştı. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu öne sürülen Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı iddia ediliyor; ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da bu oluşumu "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanımlamıştı.

ABD yönetimi 8 Ağustos'ta, Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro ise 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz... Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz" demişti.

Ayrıca, Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

