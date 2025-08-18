DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Trump: Rusya-Ukrayna'da hedef doğrudan barış anlaşması, ateşkes değil

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes değil doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:42
Trump: Rusya-Ukrayna'da hedef doğrudan barış anlaşması, ateşkes değil

Trump: Rusya-Ukrayna'da hedef doğrudan barış anlaşması, ateşkes değil

Başkan Trump kısa vadeli ateşkesten ziyade kalıcı çözümü savunuyor

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasını değil, doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Trump'ın açıklaması, taraflar arasında geçici ateşkesten çok kalıcı bir uzlaşma arayışını önceliklendirdiğini gösteriyor. Başkanın bu yaklaşımı, diplomasi ve müzakere stratejilerinde belirgin bir değişim sinyali olarak değerlendiriliyor.

Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair detay vermedi; ancak söyledikleri, kısa süreli duraklamalar yerine uzun vadeli bir anlaşma peşinde olunduğunu ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri