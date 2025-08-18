Trump: Rusya-Ukrayna'da hedef doğrudan barış anlaşması, ateşkes değil

Başkan Trump kısa vadeli ateşkesten ziyade kalıcı çözümü savunuyor

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasını değil, doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Trump'ın açıklaması, taraflar arasında geçici ateşkesten çok kalıcı bir uzlaşma arayışını önceliklendirdiğini gösteriyor. Başkanın bu yaklaşımı, diplomasi ve müzakere stratejilerinde belirgin bir değişim sinyali olarak değerlendiriliyor.

Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair detay vermedi; ancak söyledikleri, kısa süreli duraklamalar yerine uzun vadeli bir anlaşma peşinde olunduğunu ortaya koyuyor.