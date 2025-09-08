Trump: Rusya-Ukrayna Savaşıyla İlgili "Hiçbir Şeyden Memnun Değilim"

Trump, Joint Base Andrews'te Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili 'hiçbir şeyden memnun olmadığını' söyledi; barış görüşmeleri ve Gazze konusunda da iyimserlik belirtti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:26
Joint Base Andrews'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda "hiçbir şeyden memnun olmadığını" söyledi. The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere konuşan Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda dün ilk kez hükümet binasını vurmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananlardan hoşnut olmadığını ifade eden Trump, "Bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim." dedi.

Trump, Vladimir Putin ve Rusya konusunda kendisinden daha sert bir lider olmadığını savunarak, savaşı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik barış anlaşmalarıyla ilgili "çok ilginç görüşmeler" yapıldığını dile getiren Trump, bu kapsamda Avrupalı liderlerin bu hafta başkent Washington'a geleceğini kaydetti.

Öte yandan, Trump, Gazze'deki durum ve İsrail'in saldırıları hakkında da konuştu: "Çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu, Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun."

