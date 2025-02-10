DOLAR
35,94 -0,23%
EURO
36,78 -0,55%
ALTIN
3.323,27 -0,49%
BITCOIN
3.467.929,79 -0,26%

Trump'tan İlginç Teklif: Kanada'nın 51. Eyalet Olması Gerekir

Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasının faydalı olacağını savundu ve gümrük vergileriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 02:18
Trump'tan İlginç Teklif: Kanada'nın 51. Eyalet Olması Gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkenin 51. eyaleti olmasının "çok daha iyi" olacağını dile getirdi. Trump, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) süper bowl maçı öncesinde Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Kanada ve Meksika'dan gümrük vergilerini engellemek için yeterli eylem görmediğini belirtti. "Hayır, bu yeterince iyi değil. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve ben bunu değiştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı'nın Hazine Bakanlığı kayıtlarına erişimine yönelik mahkeme kararını "çılgınca" olarak nitelendiren Trump, bu konudaki katılmadığını belirtti. Başkan, "Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Dolandırıcılığı, israfı, suiistimali, hükümette olup biten her şeyi çözmeliyiz." dedi.

Trump, Musk'a güvenip güvenmediği sorusuna karşılık, onu "müthiş" olarak tanımlayarak, "Hiçbir şey elde etmiyor. Aslında buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum." diyerek ilginç bir değerlendirme yaptı. Trump son olarak, "Ona çok yakında, belki 24 saat içinde, gidip Eğitim Bakanlığını kontrol etmesini söyleyeceğim. O da aynı şeyi bulacak. Sonra da orduya, hadi orduyu kontrol edelim diyeceğim." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan İlginç Teklif: Kanada'nın 51. Eyalet Olması Gerekir
2
Trump: 'ABD Gazze'yi İnşa Edecek'
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi
4
İzmir'de Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 6 Yaralı
5
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'teki Değişim Kabul Edilemez
6
Adıyaman'da 6 Şubat'ta Eğitime Ara Verildi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!