Trump'tan İlginç Teklif: Kanada'nın 51. Eyalet Olması Gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkenin 51. eyaleti olmasının "çok daha iyi" olacağını dile getirdi. Trump, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) süper bowl maçı öncesinde Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Kanada ve Meksika'dan gümrük vergilerini engellemek için yeterli eylem görmediğini belirtti. "Hayır, bu yeterince iyi değil. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve ben bunu değiştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı'nın Hazine Bakanlığı kayıtlarına erişimine yönelik mahkeme kararını "çılgınca" olarak nitelendiren Trump, bu konudaki katılmadığını belirtti. Başkan, "Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Dolandırıcılığı, israfı, suiistimali, hükümette olup biten her şeyi çözmeliyiz." dedi.

Trump, Musk'a güvenip güvenmediği sorusuna karşılık, onu "müthiş" olarak tanımlayarak, "Hiçbir şey elde etmiyor. Aslında buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum." diyerek ilginç bir değerlendirme yaptı. Trump son olarak, "Ona çok yakında, belki 24 saat içinde, gidip Eğitim Bakanlığını kontrol etmesini söyleyeceğim. O da aynı şeyi bulacak. Sonra da orduya, hadi orduyu kontrol edelim diyeceğim." dedi.