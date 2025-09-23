Trump'tan Macron'a: "Bırakın Ukrayna topraklarını geri alsın"

BM Genel Kurulu çerçevesinde görüşme; Trump Rusya'yı eleştirdi, Gazze için toplantı sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında, BM binasında gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ukrayna'nın topraklarını geri alması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Trump, Macron'un hem Rusya-Ukrayna hem de Orta Doğu'daki savaşların sona erdirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmesinde Trump, "Bu korkunç bir savaştı, sona ermesi gerekirdi ve Rusya bunu durdurmalıydı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın aradan geçen 3,5 yılın ardından hâlâ savaşı kazanamadığını ve "aslında göründüğü kadar güçlü olmadığını" savunan Trump, "Ukrayna konusunda az önce yaptığım açıklamayı gördünüz. Gerçekten böyle hissediyorum. Bırakın Ukrayna topraklarını geri alsın." diye konuştu.

Öte yandan Trump, bugün birçok bölge lideriyle Gazze konusunda düzenlenen bir toplantıya katılacağını anımsatarak, "Gazze'nin de düzeleceğini düşünüyorum. Bugün çok önemli bir toplantı yapacağız. Gazze hakkında konuşacağız. Bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz diye değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.