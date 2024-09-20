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Trump'tan Tartışmalı Açıklamalar: Seçim Sonuçlarında Yahudiler Suçlu mu?

Donald Trump, seçim kaybederse bunu Yahudilerin suçu olarak nitelendirdi. İsrail-Amerikan Konseyi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:59
Trump'tan Tartışmalı Açıklamalar: Seçim Sonuçlarında Yahudiler Suçlu mu?

Trump'tan Kontroversiyel İfadeler

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, yaklaşan seçimler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, seçimi kaybetmesi durumunda bunun büyük ölçüde Yahudilerin sorumluluğunda olacağını savundu.

Washington'da Öne Çıkan Konuşma

Washington, D.C.'de gerçekleştirilen İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda, Trump, "ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini" iddia ederek tartışmalara yol açtı. Bu grup için "aptallar" yorumunu yapan Trump, olası bir yenilginin arkasındaki suçluları Yahudi toplumu olarak gösterdi.

Gelecek İçin Kaygılar

Eski başkan, eğer seçim kazanamayacak olursa, İsrail'in 2 yıl içinde yok olacağını ifade etti. Kazandığı durumda ise, "İsrail'in güvende olacağını" vurgulayarak, gereksiz antisemitizmi ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Üniversitelerde Antisemitizm ile Mücadele

Trump, kazandığı takdirde üniversite başkanlarına, antisemitizmle ilgili propagandaların durdurulması yönünde uyarıda bulunacağına ve bu taleplere uyulmadığı takdirde akreditasyonların kaybedilmesi ve federal desteklerin kesilmesiyle tehdit edeceğini kaydetti.

Seçimlerin Önemi

Ayrıca Trump, bir Demokrata veya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy verecek olanların "kafalarındaki düşüncelerin gözden geçirilmesi" gerektiğini ifade ederken, yaklaşan başkanlık seçimlerinin İsrail için şimdiye kadarki en kritik seçim olacağına inandığını belirtti.

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