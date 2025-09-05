DOLAR
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı

Trump, üretimini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatına 'hatırı sayılır' tarife uygulanacağını açıkladı; üretim taahhüdü olanlar istisna olacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:00
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı

Trump'tan yarı iletken ithalatına 'hatırı sayılır' tarife tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatına yakın zamanda 'hatırı sayılır' bir tarife uygulayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray'da teknoloji liderleriyle görüşme

ABD merkezli CNBC kanalının haberine göre Trump, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve yazılım şirketi Oracle'ın CEO'su Safra Catz'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketinin yöneticisini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde kabul etti. Yemek sırasında teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bilgisayar çipi ve yarı iletkenler üzerine istişarede bulunduklarını belirtti.

Tarife planı ve muafiyetler

Trump, üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatlarına tarife uygulamayı planladıklarını ifade ederek, 'Çok yakında bir tarife uygulayacağız. Muhtemelen hatırı sayılır derecede yüksek bir tarife uygulayacağımızı duyuyorsunuzdur. O kadar yüksek değil ama hatırı sayılır derecede yüksek. Ancak ülkeye giriş yapıyorlarsa, inşaat yapıyorlarsa ya da giriş yapmayı planlıyorlarsa tarife uygulanmayacak.' dedi.

Aynı gün Trump, ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtmiş; söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını vurgulamıştı.

Apple örneği ve yatırım taahhüdü

Trump, Apple'ın 7 Ağustos'ta ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurmasına atıfta bulunarak, Cook'un oldukça iyi durumda olduğunu kaydetti. Apple aynı tarihte, şirketin ülkede yapacağı yatırımların tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolar'a ulaşacağını açıklamıştı.

