Trump: Venezuela ve Çevresindeki Hava Sahası Tamamen Kapatılacak

Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu; FAA uyarıları, havayolu iptalleri ve Venezuela yönetiminin tepkisi gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:53
Trump: Venezuela ve Çevresindeki Hava Sahası Tamamen Kapatılacak

Trump duyurdu: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını bildirdi. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını dikkate alın".

FAA uyarısı ve havayollarının tepkisi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçtiğimiz hafta, "Venezuela’da artan tehditler" gerekçesiyle hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Bu uyarının ardından birçok uluslararası havayolu Venezuela uçuşlarını iptal etti. Venezuela yönetimi, uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı ve ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun inişini yasakladı.

Gerilim tırmanıyor: Askeri müdahaleler ve ölümler

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç konuşlandırmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu adımları kendi yönetimini devirmeye yönelik girişimler olarak nitelendirdi. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Trump’ın yeni açıklaması, bölgedeki gerilimi derinleştirirken, uluslararası havacılık ve diplomasi çevrelerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, VENEZUELA VE ETRAFINDAKİ HAVA SAHASININ TAMAMEN KAPATILACAĞINI DUYURDU.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, VENEZUELA VE ETRAFINDAKİ HAVA SAHASININ TAMAMEN KAPATILACAĞINI DUYURDU.

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Kayıp Araması Sürüyor

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?