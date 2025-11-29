Trump: Venezuela ve Çevresindeki Hava Sahası Tamamen Kapatılacak

Trump duyurdu: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını bildirdi. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tüm havayolu şirketleri, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını dikkate alın".

FAA uyarısı ve havayollarının tepkisi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) geçtiğimiz hafta, "Venezuela’da artan tehditler" gerekçesiyle hava sahasını kullanan şirketleri uyarmıştı. Bu uyarının ardından birçok uluslararası havayolu Venezuela uçuşlarını iptal etti. Venezuela yönetimi, uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı ve ülkeye uçuşlarını durduran 6 büyük uluslararası havayolunun inişini yasakladı.

Gerilim tırmanıyor: Askeri müdahaleler ve ölümler

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç konuşlandırmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu adımları kendi yönetimini devirmeye yönelik girişimler olarak nitelendirdi. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Trump’ın yeni açıklaması, bölgedeki gerilimi derinleştirirken, uluslararası havacılık ve diplomasi çevrelerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

