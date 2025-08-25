TSK Erkek Tabanca Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü

TSK Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımı, 21-24 Ağustos 2025'te İsveç'te düzenlenen Lapua Avrupa Kupası'nda takımda Avrupa 3'üncülüğünü elde etti; Teğmen Ömer Özder iki kategoride birinci oldu.