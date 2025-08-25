DOLAR
TSK Erkek Tabanca Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü

TSK Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımı, 21-24 Ağustos 2025'te İsveç'te düzenlenen Lapua Avrupa Kupası'nda takımda Avrupa 3'üncülüğünü elde etti; Teğmen Ömer Özder iki kategoride birinci oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:51
MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımı'nın İsveç'te düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tabanca 25 metre Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Paylaşımda, 21-24 Ağustos 2025 tarihlerinde İsveç Öckerö'de gerçekleştirilen organizasyonda TSK Spor Gücü Erkek Tabanca Atış Takımı'nın takım kategorisinde Avrupa 3'üncülüğü elde ettiği ifade edildi.

MSB'nin sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelere göre: "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü gururlandırmaya devam ediyor."

Ayrıca paylaşımda, Teğmen Ömer Özder'in 25 metre tabanca ferdi kategoride Avrupa Şampiyonluğu ve 10 metre havalı tabanca müsabakasında 1'incilik kazandığı vurgulandı. Bakanlık, personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haberde, madalya kazanan sporcuların fotoğraflarının da paylaşıldığı belirtildi.

