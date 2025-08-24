DOLAR
TSK Spor Gücü Satranç Takımı, 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda Birinci Oldu

TSK Spor Gücü Satranç Takımı, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda takım birinciliğine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:07
Polonya'da 17-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Türkiye zirveye çıktı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Satranç Takımı'nın 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.

17 ülkeden 23 takım'ın mücadele ettiği şampiyonada, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün takım olarak NATO Satranç Şampiyonluğu elde ettiği bilgisine yer verildi.

"35'inci NATO Satranç Şampiyonasında Satranç Takımı sporcularımız, takım olarak birincilik kupası ve 8 altın madalya, bireysel kategoride ise 2 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımımızı tebrik ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Satranç Takımının, 17-23 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenen 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda takım olarak birincilik elde ettiğini bildirdi.

