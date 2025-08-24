TSK Spor Gücü Satranç Takımı, 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Polonya'da 17-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Türkiye zirveye çıktı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Satranç Takımı'nın 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.

17 ülkeden 23 takım'ın mücadele ettiği şampiyonada, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün takım olarak NATO Satranç Şampiyonluğu elde ettiği bilgisine yer verildi.

"35'inci NATO Satranç Şampiyonasında Satranç Takımı sporcularımız, takım olarak birincilik kupası ve 8 altın madalya, bireysel kategoride ise 2 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Satranç Takımımızı tebrik ediyoruz."

