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TTK'dan 102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli

Türk Tarih Kurumu, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılını panel ile kutladı. Panelde tarihi ve diplomatik süreçler ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 18:12
TTK'dan 102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli

Türk Tarih Kurumu'ndan Lozan Barış Antlaşması Paneli

Türk Tarih Kurumu (TTK), "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" düzenleyerek önemli bir etkinliğe imza attı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilen panel, Prof. Dr. Neşe Özden'in oturum başkanlığında toplandı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen'den Açılış Konuşması

Panelin açılışında konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Lozan Antlaşması'nın önemine vurgu yaparak, Sevr Antlaşması'nın Türk milletine yönelik hukuksuz bir dayatma olduğunu belirtti. Özgen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın, sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda silinmek istenen bir milletin destanı olduğunu ifade etti.

"Milletimizin eşsiz kararlılığı, bağımsızlık tutkusu ve sarsılmaz birlik ruhu, kendisine dayatılan esaret zincirini Lozan'da kırmış, bu büyük mücadelenin uluslararası arenadaki kesin ve kalıcı zaferi ise Lozan Barış Anlaşması'yla tescillenmiştir." diyen Özgen, tarihsel olayların kendi dönemlerinin şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Barış Garantörü Rolü

Özgen, Türkiye'nin 1923'te öne çıkan "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı kalarak birçok reform gerçekleştirdiğini açıkladı. "Bugün üç kıtanın kavuştuğu bir coğrafyada, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar barış, istikrar ve refahın garantörüyüz." şeklinde konuşan Özgen, Lozan Barış Antlaşması'nın sadece geçmişin bir zaferi değil, geleceğin de teminatı olduğunu kaydetti.

Son olarak, Lozan Barış Antlaşması’nı bilimsel yollarla anlatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Panelin Devamı

Açılış konuşmasının ardından panel, Prof. Dr. Sevtap Demirci tarafından "Lozan'da Diplomatik Mücadele" konulu ve Prof. Dr. Ramazan Erhan Güllü tarafından "Lozan Konferansı'nda Azınlıklar Konusundaki Tartışmalar ve Antlaşma'nın Azınlıklarla İlgili Hükümleri" başlıklı konuşmalar ile devam etti.

Türk Tarih Kurumunca (TTK) "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" gerçekleştirildi. Türk...

Türk Tarih Kurumunca (TTK) "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" gerçekleştirildi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen (ortada), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Bilkent yerleşkesinde düzenlenen panele katıldı.

Türk Tarih Kurumunca (TTK) "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" gerçekleştirildi. Türk...

Türk Tarih Kurumunca (TTK) "102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" gerçekleştirildi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen (ortada), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Bilkent yerleşkesinde düzenlenen panele katıldı.

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