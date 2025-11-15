TÜBİTAK 2237-A, BEUN'lü Akademisyenlerin Yapay Zekâ Projesini Destekledi

TÜBİTAK 2237-A desteğiyle BEUN'lü akademisyenlerin yapay zekâ projesi ön plana çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, ulusal düzeyde önem taşıyan bir bilimsel projede yer alarak TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Projede görev alan isimler arasında Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ve Arş. Gör. İlayda Özelgül bulunuyor.

Proje Detayları

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Eler yürütücülüğünde gerçekleştirilen Spor Bilimlerinde Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Spor Uygulamaları başlıklı proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 2025/2 döneminde desteklenecek projeler arasında yer aldı. Projede BEUN Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyesi, Arş. Gör. İlayda Özelgül ise düzenleme kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Projenin Önemi

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden uzman akademisyenlerin katkı sunduğu proje, spor bilimlerinde yapay zekâ okuryazarlığının geliştirilmesi, yeni nesil spor teknolojilerinin anlaşılması ve bu alanda nitelikli bilimsel etkinliklerin yaygınlaştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, akademik iş birliğini güçlendirerek sektöre ve eğitime yön verecek çıktılar üretmeyi hedefliyor.

BEUN Rektörü'nün Açıklaması

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer projeyi büyük bir takdirle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: Spor bilimleri ile yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren bu nitelikli projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunması, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve akademik vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur. Fakültemiz akademisyenlerinin ulusal ölçekte önem taşıyan bir projede görev alması bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin akademik kurumlarını en iyiye ulaştırma noktasında bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere bilimsel çalışmalarımıza değerli teşviklerinden dolayı TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenmeye hak kazanan projenin düzenleme ve bilim kurulunda yer alan Doç. Dr. Tevfik Cem Akalın ile yine düzenleme kurulunda bulunan Arş. Gör. İlayda Özelgül hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemiz, geleceğin bilim ve teknoloji odaklı özgün çalışmalarında yer almaya kararlılıkla devam edecektir.

