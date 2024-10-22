TÜBİTAK, Türkiye'nin Savunma ve Uzay Projelerinde Önemli Anlaşmalara İmza Attı

TÜBİTAK'tan Savunma ve Uzay Alanında Önemli Adımlar

TÜBİTAK, Türkiye'nin başlıca savunma ve teknoloji kuruluşlarıyla çeşitli alanlarda önemli anlaşmalara imza attı. Milli müharip uçak KAAN için TÜBİTAK MAM ve BİLGEM ile toplamda üç anlaşma yapıldığı açıklandı.

SAHA EXPO'da İşbirlikleri Geliştirildi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Fuar, altı bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı.

THY Teknik ile Önemli Anlaşma

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın ile THY Teknik Ar-Ge ve İnovasyon Başkanı Uğur Şahin'in katılımıyla, TÜBİTAK BİLGEM ile THY Teknik arasında "Uçak Burun Radomu Test Hizmeti Anlaşması" imzalandı. Bu anlaşma, uçaklarda radom yapısının bakım ve test süreçlerini kapsıyor. TÜBİTAK BİLGEM'in Anten Test ve Araştırma Merkezi, THY Teknik'in bakım kabiliyetlerini destekleyecek.

KAAN Projesi'nde Yenilikler

TÜBİTAK Başkanı Aydın ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (KAAN) Projesi kapsamında iki önemli sistemin sözleşmelerini imzaladı. Bu protokoller, yaşam destek ve patlama önleme sistemlerinin gelişimini destekleyecek.

Uzay Projelerindeki İlerleme

TÜBİTAK UZAY, Poloptech ile "Geniş Açılı Kamera Sözleşmesi" imzalayarak, Türkiye'nin Ay Görevi kapsamında önemli adımlar attı. Geliştirilecek geniş açılı kamera sistemi, uzay görevlerinde kritik bir teknoloji olarak öne çıkacak.

Uydu ve Uzay Teknolojileri İşbirliği

TÜBİTAK UZAY ve TÜRKSAT arasında imzalanan "Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında İş Birliği Protokolü", Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini artırma hedefi taşıyor.

Batarya Test Süreçlerine Yenilikler

TRTEST ile imzalanan protokol, batarya test süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Bu işbirliği enerji depolama alanında inovasyon sağlayacak.

TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN İşbirliği

TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN, "AR-GE İş Birliği Protokolü" ile yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında da MİLGEM Projesi için yeni bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye'nin milli savaş gemisi üretme hedeflerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.