TÜED'den 2000 Sonrası Emeklilere İntibak Talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla 2000 sonrası emekli olanlara intibak talebinde bulundu. Dernek, bu konudaki taleplerini net bir şekilde ortaya koyarak, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda Öne Çıkan Konular

TÜED'in Başkanlar Kurulu, 7 Mart'ta Ankara’daki Genel Merkez binasında toplandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve emeklilerin sorunları değerlendirildi ve bu sorunlara siyaset üstü bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

İntibak Talepleri

Sonuç bildirgesinde, 2000 sonrası dönemde yapılan aylık hesaplama değişikliklerinin emekli aylıklarını olumsuz etkilediği ifade edildi. Karma aylık hesaplama yerine, çalışılan tüm dönemler için tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi gerektiği belirtildi.

TÜED Başkanlar Kurulu tarafından öne çıkan talepler şunlardır:

Yüzdeli zamların değeri : Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamların, kısa sürede değer kaybına uğrayarak emeklilerin alım gücünde büyük kayıplara yol açtığına dikkat çekildi.

: Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamların, kısa sürede değer kaybına uğrayarak emeklilerin alım gücünde büyük kayıplara yol açtığına dikkat çekildi. Seyyanen zam talebi : TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE oranlarının çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu bulunmadığı belirtilerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiği vurgulandı.

: TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE oranlarının çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu bulunmadığı belirtilerek, emeklilere gerektiği vurgulandı. Intibak uygulaması : Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin, 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak sürekliliği ile çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

: Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin, 2000 sonrası emeklilere yönelik ile çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Bayram ikramiyeleri : Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin , 2018’den itibaren yıllık TÜFE artışları ile güncellenmesi gerektiği belirtildi.

: Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen , 2018’den itibaren yıllık TÜFE artışları ile güncellenmesi gerektiği belirtildi. Düşük aylıklar : Bu yılın ocak ayındaki zamların yetersiz olduğu ve 14.469 liralık ödemenin açlık sınırının altında kaldığı ifade edilerek, aylık hesaplama sisteminin tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

: Bu yılın ocak ayındaki zamların yetersiz olduğu ve 14.469 liralık ödemenin açlık sınırının altında kaldığı ifade edilerek, gerektiği vurgulandı. Ek ödeme oranları: Emeklilere yapılan yüzde 4-5 arasındaki ek ödeme oranlarının günümüzde etkisiz hale geldiği belirtilerek, bu oranın yüzde 10 olarak yeniden belirlenmesi gerektiği talep edildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından ifade edilen bu talepler, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.