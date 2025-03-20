Tufanbeyli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Olumsuz Hava Şartları ve Buzlanma İhtimali

Kaymakam Can, açıklamasında, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışının yanı sıra olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimali göz önüne alınarak bu kararın alındığını ifade etti.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Kaymakam, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu duyuru, çalışanların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatli olmaları ve sağlıklarını riske atmadan hareket etmeleri gerektiği belirtiliyor.