DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

TÜGVA Başkanı Beşinci: Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz" sloganıyla Gazze'ye destek için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:28
TÜGVA Başkanı Beşinci: Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Galata Köprüsü çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, vatandaşları Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek buluşmaya davet etti. Etkinlik, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz sloganıyla düzenleniyor.

Beşinci'nin açıklamaları

Basın açıklamasına Filistin'e destek vurgusuyla başlayan Beşinci, güçlü bir birliktelikle suskunluğun yırtılacağını söyledi. Ateşkes süreciyle başlayan sessizliği kırmak istediklerini belirten Beşinci, hazırlıkların tamamlandığını ve kortejlerle Galata Köprüsü'nde büyük buluşmanın yapılacağını ifade etti.

Programın başlangıç saati Saat 08.30 olarak açıklandı. Katılımcılar, Sultanahmet, Ayasofya, Fatih Cami, Yeni Cami ve Taksim Cami gibi noktalarda dualar ederek kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüyebilecekler.

Ulaşım ve katılım bilgileri

İlçelerden belli başlı sayıda araç kalkacağını söyleyen Beşinci, sivil vatandaşların Yenikapı'da park edip ring seferlerle alana ulaşabileceklerini, Galata Köprüsü etrafındaki ilçelerde park ederek etkinliğe katılabileceklerini aktardı.

Neden katılmalıyız

Beşinci, çağrının bir etkinlik değil şahitlik ve eylem çağrısı olduğuna dikkat çekti. Gazze'deki acıların hissedilmesi gerektiğini vurgulayarak, Yeni yıla çocuklar ölürken, kadınlar katledilirken girilemez ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de 27 aydır süren sefalet ve soğukla mücadeleye dikkat çekti: burada yarım saattir üşüdüğümüzü hissettiğimiz anlarda onlar gece gündüz aylardır üşüyorlar.

Sanatçılardan, fenomenlerden, vakıflardan, cemiyetlerden, spor kulüplerinden ve taraftarlardan sokağa çıkıp bu şahitliğe katkı sağlamalarını isteyen Beşinci, eylemin dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vereceğini, Batı medyasının da bu tabloyu kaydedeceğini söyledi. Böylece yeni eylemler zincirinin başlatılacağını belirtti.

Alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i asla unutmuyoruz çağrısıyla Beşinci, soğuğa aldırmadan katılım beklediklerini vurguladı.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BAŞKANI İBRAHİM BEŞİNCİ AÇIKLAMA YAPTI

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BAŞKANI İBRAHİM BEŞİNCİ AÇIKLAMA YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AYESOB Başkanı Künkcü'den Uyarı: 5362 Sayılı Kanunla Fiyat Tarifeleri Yenilendi
2
Yılbaşında Uludağ'a Turist Akını: Otellerde %95'in Üzeri Doluluk
3
Selami Yıldız: İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri — 39 İlçede Drone Denetimi
4
Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: 2025 ve Yatırımlar
5
2025’te Arabuluculukta Rekor: 1,2 Milyon Anlaşma, 2,5 Milyon Vatandaş
6
Galata Köprüsü'nde Yılın Son Günü: İstavrit ve Çinekop Bolluğu
7
Başkan Erol: Dualarımız Dünyada Adaletin Hakim Olması İçin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları