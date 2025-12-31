TÜGVA Başkanı Beşinci: Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Galata Köprüsü çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, vatandaşları Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek buluşmaya davet etti. Etkinlik, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz sloganıyla düzenleniyor.

Beşinci'nin açıklamaları

Basın açıklamasına Filistin'e destek vurgusuyla başlayan Beşinci, güçlü bir birliktelikle suskunluğun yırtılacağını söyledi. Ateşkes süreciyle başlayan sessizliği kırmak istediklerini belirten Beşinci, hazırlıkların tamamlandığını ve kortejlerle Galata Köprüsü'nde büyük buluşmanın yapılacağını ifade etti.

Programın başlangıç saati Saat 08.30 olarak açıklandı. Katılımcılar, Sultanahmet, Ayasofya, Fatih Cami, Yeni Cami ve Taksim Cami gibi noktalarda dualar ederek kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüyebilecekler.

Ulaşım ve katılım bilgileri

İlçelerden belli başlı sayıda araç kalkacağını söyleyen Beşinci, sivil vatandaşların Yenikapı'da park edip ring seferlerle alana ulaşabileceklerini, Galata Köprüsü etrafındaki ilçelerde park ederek etkinliğe katılabileceklerini aktardı.

Neden katılmalıyız

Beşinci, çağrının bir etkinlik değil şahitlik ve eylem çağrısı olduğuna dikkat çekti. Gazze'deki acıların hissedilmesi gerektiğini vurgulayarak, Yeni yıla çocuklar ölürken, kadınlar katledilirken girilemez ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de 27 aydır süren sefalet ve soğukla mücadeleye dikkat çekti: burada yarım saattir üşüdüğümüzü hissettiğimiz anlarda onlar gece gündüz aylardır üşüyorlar.

Sanatçılardan, fenomenlerden, vakıflardan, cemiyetlerden, spor kulüplerinden ve taraftarlardan sokağa çıkıp bu şahitliğe katkı sağlamalarını isteyen Beşinci, eylemin dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vereceğini, Batı medyasının da bu tabloyu kaydedeceğini söyledi. Böylece yeni eylemler zincirinin başlatılacağını belirtti.

Alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i asla unutmuyoruz çağrısıyla Beşinci, soğuğa aldırmadan katılım beklediklerini vurguladı.

