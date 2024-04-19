TÜİK açıkladı: “Türkiye’deki çocuk nüfusu giderek azalıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Türkiye’deki çocuk nüfusu ile ilgili verileri açıkladı. Verilerde yer alan bilgilere göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak ölçüldü. Toplam nüfusun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklardan oluşuyor.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde, çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ünün erkek çocuklardan, yüzde 48,7'sinin ise kız çocuklardan oluştuğu görülüyor.

Çocuk nüfusu giderek düşüyor

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsamakta olan çocuk nüfus, Türkiye’de giderek düşüyor.

Önceki veriler göz önüne alındığında, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini, 1990 yılında ise toplam nüfusun yüzde 41,8’ini çocuklar oluşturuyordu. 2023 yılına gelindiğinde ise çocuk nüfus oranı yüzde 26’ya geriledi.

2030 yılında bu oranın yüzde 25,6’ya, 2040 yılında yüzde 23,3’ye ,2060 yılında yüzde 20,4’e ve 2080 yılında ise yüzde 19’a düşmesi bekleniyor.

Çocuk nüfusu en çok Şanlıurfa’da

TÜİK tarafından açıklanan verilerde yer alan bilgilere göre, çocuk nüfusu en çok Şanlıurfa’da yer alıyor. Bu ilimizde çocuk nüfus oranı yüzde 44.4 oranında görünüyor.

Öte yandan en az çocuk nüfusu ise Tunceli’de yer alıyor. Tunceli’de çocuk nüfusunun, toplam nüfusa oranı yüzde 17.5 olarak tespit edildi.