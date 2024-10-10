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TÜİK, Kuşaklararası Dezavantajlarda Yeniden Değerlendirme Yaptı

TÜİK, dezavantajların kuşaklararası aktarımını inceledi ve gelir dağılımındaki hataları düzelten verileri yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:26
TÜİK, Kuşaklararası Dezavantajlarda Yeniden Değerlendirme Yaptı

TÜİK'in Revize Edilmiş Bülteni Yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" başlıklı bültenini düzelterek yeniden yayımladı. Bu bültende, hane halkı gelirinin bileşeni olan izafi kiranın eksik hesaplanması nedeniyle gelir dağılımı ve yoksulluk oranlarıyla ilişkili bazı göstergelerde meydana gelen sapmalar ele alındı.

Yaş Grubuna Göre Eğitim Durumları

Bültende, 25-59 yaş grubundaki bireylerin, kendileri 14 yaş civarındayken ebeveynlerinin eğitim durumlarıyla karşılaştırmaları yer aldı. Anneleri yükseköğretim mezunu olan bireylerde, şu an eğitim seviyelerinin %2,7'sinin lise altı, %13,7'sinin lise ve dengi, %83,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Babaları yükseköğretim mezunu olanlarda ise %4,4'ü lise altı, %16'sı lise ve dengi, %79,5'i yükseköğretim mezunu. Anneleri lise altı eğitim seviyesini tamamlayan bireylerde ise %56,3'ünün lise altı, %21,9'unun lise ve dengi, %21,9'unun yükseköğretim mezunu olduğu tespit edildi.

Maddi Durum ve Gelir Grupları

Geçmişte maddi durumu çok kötü olan bireylerin %14,9'u şu an en yüksek gelir grubunda. Baba işveren veya kendi hesabına çalışanların %39,2'si maaşlı veya ücretli, %14,5'i işveren, %5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta. Ayrıca, bu bireylerin %40,6'sının iktisaden faal olmadığı görüldü.

Ailesinin maddi durumunu "ç çok iyi" olarak tanımlayanların %40,8'i, "çok kötü" olarak belirtenlerin %24,4'ü ise şu an en düşük gelir grubunda yer almakta.

Mülkiyet Durumları ve Tatil Harcamaları

Ailesi 14 yaşında ev sahibi olan bireylerin %57,7'si şu an oturduğu konutta ev sahibi. Kiracı durumunda olanların %40'ı şu anki konutlarının sahibidir. Ayrıca, bireylerin %59,6'sının şu anki hanesiyle tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle karşılayamayanların ise %69,1 olduğu görülmüştür.

Son olarak, 14 yaşında iken günde en az bir kere et, tavuk ya da balık tüketebilen bireylerin %72,4'ü şu an hanesinde bu yemek masrafını karşılayabilmekte, %27,6'sı ise karşılayamamaktadır.

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