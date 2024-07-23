Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tüketicilerin Korunması İçin Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda İleri İtirazlar

Tüketicinin korunmasına yönelik yeni kanun teklifi, TBMM Komisyonunda tartışıldı. Eleştiriler ve düzenlemeler gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:56
Tüketicilerin Korunması İçin Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda İleri İtirazlar

Tüketicilerin Korunması İçin Kanun Teklifi Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde görüşmeler tamamlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu teklifin ilk imza sahibi olarak komisyona bilgi verdi.

Teklifin İçeriği ve Hedefleri

Tin, teklifle birlikte tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar gibi konularda düzenlemeler yapıldığını belirtti. Ayrıca, doğrudan satış sistemlerinin ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL olduğunu ifade ederek, bu alana etkin koruma sağlanacağını vurguladı.

Piramit Satışlarla Mücadele

Halk arasında "saadet zinciri" olarak bilinen yasadışı piramit satışların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Tin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ilgili idari para cezalarının artırılacağını belirtti. Tin, "Cezalar, haksızlık, mağduriyet ve ekonomik durum gibi unsurlar dikkate alınarak 10 kat artırılacak," dedi.

Yerli E-Ticaretin Desteklenmesi

Tin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da düzenleme yapıldığını belirtip, yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışındaki satışlarının teşvik edileceğini dile getirdi.

Muhalefet Eleştirileri ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine de değinen Tin, bu tür düzenlemelerin esnafın zarar görmemesi adına önemli olduğunu vurguladı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, e-ticaret şirketlerinin ihracat potansiyelinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yerli Yatırım Ve Küresel Rekabet

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yatırım ortamının tüm ülkelerde eşit şartlarda sağlanması gerektiğine değindi. Bu bağlamda, e-ticaretin sağladığı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç

Görüşmelerin ardından, teklifin maddeleri üzerindeki tartışmalara geçilmesi planlandı. Bu kanun teklifinin, Türkiye'deki tüketici hakları ve e-ticaretin gelişimi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!