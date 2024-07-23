Tüketicilerin Korunması İçin Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda İleri İtirazlar

Tüketicilerin Korunması İçin Kanun Teklifi Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde görüşmeler tamamlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu teklifin ilk imza sahibi olarak komisyona bilgi verdi.

Teklifin İçeriği ve Hedefleri

Tin, teklifle birlikte tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar gibi konularda düzenlemeler yapıldığını belirtti. Ayrıca, doğrudan satış sistemlerinin ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL olduğunu ifade ederek, bu alana etkin koruma sağlanacağını vurguladı.

Piramit Satışlarla Mücadele

Halk arasında "saadet zinciri" olarak bilinen yasadışı piramit satışların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Tin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ilgili idari para cezalarının artırılacağını belirtti. Tin, "Cezalar, haksızlık, mağduriyet ve ekonomik durum gibi unsurlar dikkate alınarak 10 kat artırılacak," dedi.

Yerli E-Ticaretin Desteklenmesi

Tin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da düzenleme yapıldığını belirtip, yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışındaki satışlarının teşvik edileceğini dile getirdi.

Muhalefet Eleştirileri ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine de değinen Tin, bu tür düzenlemelerin esnafın zarar görmemesi adına önemli olduğunu vurguladı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, e-ticaret şirketlerinin ihracat potansiyelinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yerli Yatırım Ve Küresel Rekabet

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yatırım ortamının tüm ülkelerde eşit şartlarda sağlanması gerektiğine değindi. Bu bağlamda, e-ticaretin sağladığı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç

Görüşmelerin ardından, teklifin maddeleri üzerindeki tartışmalara geçilmesi planlandı. Bu kanun teklifinin, Türkiye'deki tüketici hakları ve e-ticaretin gelişimi açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.