Tunç: Kamuda Memurların 4688 Sayılı Kanun Sorunlarına Kalıcı Çözümler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memur-Sen tarafından düzenlenen sempozyumda, 4688 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan sorunlara yönelik kısa vadeli değil kalıcı çözümler üretme kararlılığını açıkladı.

Sempozyum ve ele alınan konular

Memur-Sen tarafından düzenlenen '4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar 2' Sempozyumu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda, kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlükleri ile mali ve sosyal haklarını düzenleyen 4688 Sayılı Kanun'un eksik ve tamamlayıcı yönleri ele alındı.

Tunç'un değerlendirmeleri

Tunç, Türkiye'nin son 23 yılını sendikal hakların söylemden somut kazanımlara dönüştüğü bir reform dönemi olarak niteledi. 2002 sonrası düzenlemelerin sendikacılığın tarihsel mücadelesini modern hukuk devleti zemininde yeniden tahkim eden bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Tunç, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Toplu sözleşmenin kapsamını ve uyuşmazlıkların çözümünü kanunla belirlenmiş şeffaf ve öngörülebilir kurallara bağladık"

Adalet, hukuk ve emeğe ilişkin vurgusunu şöyle ifade etti: "Adalet mülkün temeli olduğu kadar emeğinde yegane güvencesidir. Nitekim 4688 Sayılı Kanun ve bu kanunun etrafında şekillenen yargı kararları hukukun emeği koruduğu ölçüde güçlü olduğunu devletin çalışanını dinlediği ölçüde kapsayıcı olduğunu adaletin hükmünü adil bir denge üzerine kurmasıyla tecelli edeceğini göstermektedir. Biz paylaşımda adalet hak ve hakkaniyet ilkesini savunuyoruz. İşçi ve işveren arasındaki memur ve amir arasındaki ilişkiyi; hukukun, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı bakımından terazinin iki kepesi gibi görüyoruz. Terazinin her zaman adalet üzere dengede olması gerektiğini hep savunuyoruz. Bu bilinçle hareket ederek kamuda görevi memurlarımızın kanundan kaynaklı sorunlarına pansuman kabiliğinden palyetik çözümlerle değil kalıcı çözümler üretmek ve beklentilere en güçlü şekilde cevap vermek istiyoruz."

Yargı Reformu Stratejisi ve hedefler

Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi ile reform iradesinin sürdüğünü belirtti. Strateji belgesinin 5 temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet içerdiğini ve hedefler arasında adalet teşkilatında insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, adalet personeline özgü meslek etiği ilkelerinin belirlenmesi, personel tayinlerinin takvime bağlanması, savcılık ve mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin çalışma alanlarının iyileştirilmesi, adalet personelinin kariyer imkânlarının artırılması ve uzman katiplik gibi yeni unvanların ihdasının yer aldığını söyledi.

Tunç, bu hedeflerin önümüzdeki süreçte tek tek hayata geçirileceğini vurguladı.

Türkiye'deki tartışma ortamına ilişkin değerlendirme

Gündemdeki muhalefet tartışmalarına da değinen Tunç, hükümet ve Bakanlık olarak yapıcı eleştirilere açık olduklarını belirtirken, bazı eleştiriler ve ithamların ülkeye katkı sağlamadığını ifade etti. Tunç, muhalefete yönelik eleştirisini özetleyerek şunları söyledi: "Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön alan, ön açan ve yapıcı bir muhalefet anlayışı olsa"

Sempozyumun devamı

Açılış konuşmalarının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan Tunç'a hediye takdiminde bulundu. Program, Tunç'un konuşmasının ardından sempozyum oturumlarıyla devam etti.

