Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale

Sağlık ekiplerinin özverili çalışması sonucu hasta güvenle hastaneye sevk edildi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Anıtçınar köyünde rahatsızlanan 77 yaşındaki H.B. için Darıkent Acil Sağlık ekipleri seferber oldu.

Hastanın nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine bölgeye ulaşan ekipler, araçla ilerlemenin mümkün olmadığı noktadan itibaren yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek kat etti.

Kalp ve KOAH hastası olan H.B., sağlık personelinin özverili müdahalesiyle sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

