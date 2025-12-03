Tunceli’de Gümrük Kurallarını İhlal Edenlere Operasyon: 7 Araç Ele Geçirildi

Tunceli’de Gümrük Kurallarını İhlal Edenlere Operasyon

KOM ekipleri Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el koydu

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal sürede Türkiye'den çıkış yapmadığı ve gümrük kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, menşe ülke tespit edilen Almanya, Fransa ve Hollanda kökenli toplam 7 araç ele geçirildi. Araçlara ve ilgili delillere el konulduğu bildirildi.

Söz konusu şüpheli şahıslar hakkında, ilgili mevzuat uyarınca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve benzer ihlallerin takibinin devam edeceğini vurguladı.

