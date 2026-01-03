DOLAR
Tunceli'de UMKE, Kar Kapanan Köydeki Diyaliz Hastasını Kurtardı

Tunceli'nin Batma Köyü Geçimli Mezrası'nda yolu kar nedeniyle kapanan 60 yaşındaki diyaliz hastası Z.G., UMKE ekipleri tarafından güvenle hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:48
Tunceli'nin Batma Köyü Geçimli Mezrası'nda yaşayan, diyalize bağımlı 60 yaşındaki Z.G., köy yolunun yoğun kar nedeniyle kapanması sonucu Tunceli Devlet Hastanesi diyaliz ünitesine ulaşamadı. Ulaşıma kapalı yol nedeniyle hasta nakil aracının erişememesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi.

UMKE'nin zorlu koşullardaki müdahalesi

UMKE ekipleri, zorlu arazi ve kış şartları altında bölgeye intikal ederek Z.G.'ye ulaştı. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından hasta güvenli şekilde hasta nakil aracına teslim edildi ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, Z.G.'nin hastanenin diyaliz ünitesinde tedavisine başlandığını bildirdi.

