Tunceli Pertek'te Zamanla Yarış: Söğütlütepe'ye 112 Ekipleri Ulaştı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kapanan Söğütlütepe köyündeki hastaya ulaşmak için 112, belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ederek başarılı oldu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:16
Kar nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu

Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Söğütlütepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ihbarı üzerine köye gitmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Duruma müdahale için bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri yoğun çaba sarf ederek yolu kullanıma açtı. Ekiplerin çalışması sayesinde sağlık personeli kısa sürede hastaya ulaşarak müdahalede bulundu.

Zamana karşı verilen mücadele ve ekiplerin özverili çalışmaları, olay anının kameraya yansımasıyla kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

