Tunceli Pertek'te Zamanla Yarış: Söğütlütepe'ye 112 Ekipleri Ulaştı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yolu kapanan Söğütlütepe köyündeki hastaya ulaşmak için 112, belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ederek başarılı oldu.