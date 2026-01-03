Tunceli Pertek'te Zamanla Yarış: Söğütlütepe'ye 112 Ekipleri Ulaştı
Kar nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu
Olay, Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Söğütlütepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ihbarı üzerine köye gitmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.
Duruma müdahale için bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri yoğun çaba sarf ederek yolu kullanıma açtı. Ekiplerin çalışması sayesinde sağlık personeli kısa sürede hastaya ulaşarak müdahalede bulundu.
Zamana karşı verilen mücadele ve ekiplerin özverili çalışmaları, olay anının kameraya yansımasıyla kayda geçti.
PERTEK İLÇESİNE BAĞLI SÖĞÜTLÜTEPE KÖYÜNDEN YAPILAN BİR İHBAR ÜZERİNE YOLA ÇIKAN SAĞLIK EKİPLERİ;, BELEDİYE, KARAYOLLARI, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE KÖYE ULAŞABİLDİ. ZAMANA KARŞI YARIŞILAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI.