Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik "Engelsiz Nefes Evi"

SOGEP desteğiyle 50 kapasiteli Yaşam Merkezi kuruluyor

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SOGEP kapsamında 6 milyon lira hibe verilecek proje ile kentte "Engelsiz Nefes Evi Yaşam Merkezi" kurulacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programlarda engelli bireylerin hazırlayıp sunduğu gösteriler sahnelendi. Etkinlikler kapsamında engelli vatandaşlar şarkılar söyledi, çeşitli halk oyunları sergilendi, şiirler okundu ve programa katılanlarla birlikte coşkulu bir gün yaşandı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, kentte son bir yılda hayata geçirilen ve planlanan projeleri anlattı. Okan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 6 milyon lira hibe almaya hak kazanan SOGEP projesi ve kentte kurulacak olan Engelsiz Nefes Evi Yaşam Merkezi hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Bir yıldır yapmaya çalıştığımız etkinliklerde gerçekten toplumun görmediği engellilerimizi ve toplumun fark etmediği engelli yakınlarımızı baz aldık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir SOGEP yazdık. ’Engelsiz Nefes Evi’ Projemizle 6 milyonluk bir hibe alarak bir proje yazdık ve bu projemiz onaylandı. Şehrimize eski halk eğitim binası olarak bilinen bir yerde 50 kapasiteli bir Engelsiz Nefes Evi Aktif Yaşam Merkezi kuruyoruz."

Tunceli Milli Eğitim İl Müdürü Bahameddin Karaköse ise programın amacını ve toplumsal işbirliğinin önemini vurguladı: "Bugünün gerçekte amacı, toplumsal bir işbirliği oluşturmak, farkındalık oluşturmaktır. Biz engellileri sadece 3 Aralık’ta mı hatırlamalıyız? Ya da onların bizden beklentisi nedir? Engellilerin toplumda yaşayan diğer insanlar gibi, insan gibi yaşamak, eşit olmak, adil olmak, erişebilmek gibi ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor."

Engellilerin günlük yaşamına ilişkin talepler

Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Arslan, ilde yaşadıkları güçlükleri ve çözüm önerilerini şu sözlerle aktardı: "Bizler ilimizde zorluk çekiyoruz. Sebze kasaları yollarımızı kesiyor, araçlar engelli yollarına park ediyor. Yapılması gerekeler, sebze kasalarının geri çekilmesi, araçların engelli yollarını kapatmasının engellenmesi. Atatürk Mahallesi’nde ve il merkezinde ikişer tane engelli şarj aleti istasyonunun kurulmasını ve bizim derneğin yanında bulunan istasyonun da tamir edilmesini istiyoruz."

Projenin onaylanması ve hibe desteği, kentte engellilere yönelik hizmet ve erişilebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

