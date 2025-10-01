Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

Tunus'ta Ensar Filistin çağrısıyla onlarca kişi, İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.

Onlarca kişi, Ensar Filistin Derneği'nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde bir araya geldi. Eylem, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlendi.

Cevahir Şenne, Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi olarak yaptığı konuşmada, gösterinin amacını şöyle özetledi: 'Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten filoyu desteklemek.'

Şenne, eylemde ayrıca güvenlik endişelerine dikkat çekti: 'Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz.'

Organizatör, Tunusluları filo katılımcılarını desteklemeye çağırdı ve katılımın önemine vurgu yaptı: 'Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırıyoruz.'

Şenne son olarak, 'Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli.' ifadelerini kullandı.

