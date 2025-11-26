Turgutlu'da SMA Hastası İçin Konulan Bağış Kutusu Fırından Çalındı

Turgutlu'da bir fırından, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusu çalındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi şikayetçi olacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:44
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ferit Kızıltaş, sabah saatlerinde bağış kutusunun yerinde olmadığını fark edince önce çalışanlarına sordu. Kimsenin durumdan haberi olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Kızıltaş, kutunun bir kişi tarafından alınarak götürüldüğünü gördü.

"Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Kızıltaş, 'Önce çalındığını bile düşünmedim, belki biri kaldırmıştır diye elemanlarıma sordum. Kimsenin haberi olmayınca kameraya baktım ve bağış kutusunun çalındığını gördüm. Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim. SMA’lı bir evlat için konulan bağış kutusunu çalacak kadar alçalan birini görünce şoke oldum. Bir insanın bu seviyeye düşebileceğini düşünmemiştim. Gerekli şikayette bulunacağım' dedi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, şüphelinin yakalanması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

