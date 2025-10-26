Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Sezon Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlıyor; yeni sezon biletleri satışa çıkıyor, bireysel biletler 27 Ekim'de satışta.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon biletlerinin yarın satışa çıkacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin 2025-2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık'ta başlayacağını ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edeceğini belirtti.

Sefer Takvimi ve Güzergâh

Bakan Uraloğlu, 2019'dan bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye'nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu tanıtmaya devam edeceğini vurguladı. Sefer takvimine göre tren, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek.

Toplamda 60 sefer yapılacak olan 1360 kilometrelik güzergahta, duruşlar dahil yolculuk 32 saat sürüyor. Ankara-Kars yönünde duruş süreleri arasında Erzincan'da 2 saat 30 dakika ve Erzurum'da 4 saat bulunurken; dönüşte İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat mola verilecek. Yolculuk, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar eşliğinde kartpostal niteliğinde manzaralar sunuyor.

Bilet Satışları ve Kapasite

Tren, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagondan ve bir yemek vagonundan oluşuyor ve toplam 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor. Biletler bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacak.

Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek; tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla satılacak.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2019'dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline geldiğini kaydetti.

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi