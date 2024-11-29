Türk Akademisi Kazak Yazarların Eserlerini Tanıttı

Türk Akademisi, Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı'nın eserlerini tanıttı. Türk dünyasının araştırma merkezi olan Türk Akademisi, Astana’daki Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde 'Alaş İdealinden Türk Birliğine' konulu bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Kazakistan’ın Muhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Elmira Omarova, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi eski üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov, Kazakistan Senatosu Milletvekili Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile Astana’daki Türk devletlerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik sırasında Türk Akademisi tarafından yayımlanan ve Türk birliğine hizmet eden Kazak aydınları Ahmet Baytursunulı ile Mağcan Cumabayulı’nın eserleri tanıtıldı.

Türkistan, Yiğit Türk'ün Beşiğidir

Mustafayev, Türk Akademisi olarak Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin mirasını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. Eserlerini yayımladıkları Kazak dil biliminin kurucusu Ahmet Baytursunulı’nın Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurgulayan Mustafayev, “Ahmet Baytursunulı'nın 1926'da Bakü’de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’na katılarak Türk dil biliminin gelişmesi üzerine yaptığı konuşması ve önemli çalışmaları günümüzde de değerini yitirmemiştir.” dedi.

Mustafayev, Mağcan Cumabayulı'nin ise “Türkistan, iki dünya eşiğidir. Türkistan, yiğit Türk'ün beşiğidir.” sözleriyle eserlerinde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini savunan önemli bir şair olduğuna dikkati çekti. Cumabayulı'nın, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine Kazakların verdiği desteği “Uzaktaki Kardeşime” şiiriyle dile getirdiğini belirten Mustafayev, bu şiirle Türk birlik ve beraberliğinin sarsılmaz olduğunun ispatlandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Akademisi, Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı’nın eserlerini tanıttı. Türk dünyasının araştırma merkezi olan Türk Akademisi, Astana’daki Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde Kazak aydınlar Baytursunulı ve Cumabayulı’nin eserlerinin tanıtıldığı "Alaş İdealinden Türk Birliğine" konulu etkinlik düzenledi.

Türk Akademisi, Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı’nın eserlerini tanıttı. Türk dünyasının araştırma merkezi olan Türk Akademisi, Astana’daki Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde Kazak aydınlar Baytursunulı ve Cumabayulı’nin eserlerinin tanıtıldığı "Alaş İdealinden Türk Birliğine" konulu etkinlik düzenledi.