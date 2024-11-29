Türk Betül Vazgeçer, BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcılığına Seçildi

Betül Vazgeçer, Tarihi Başarıya İmza Attı

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Komisyonu) 47. Oturumu'nda Betül Vazgeçer, başkan yardımcılığına seçilen ilk Türk üye olarak tarihe geçti.

Komisyonun Rolü ve Önemi

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan bu önemli komisyon, merkezi Roma'da bulunmaktadır. Gıda Standartları Komisyonu, gıda güvenliği ve standartları konusunda uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla 188 ülke ile Avrupa Birliği'ni kapsamaktadır.

Betül Vazgeçer’in Görev ve Tecrübesi

Betül Vazgeçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapmaktadır. Türkiye, Gıda Standartları Komisyonuna 1 Ekim 1963'te üye olmuş ve bu tarihten bu yana ilk kez bir temsilcisini başkan yardımcılığına aday göstermiştir.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Vazgeçer, altı ülke arasında yapılan oylamada bu önemli göreve seçilerek Türk gıda sektörüne büyük bir katkı sağlamıştır. Bu başarı, Türkiye'nin uluslararası platformlarda gıda güvenliği konusundaki taahhüdünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.