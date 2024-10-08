Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi

Türktransplant Sistemi Kuruluyor

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin sağlık bakanları, organ ve doku nakli alanında deneyim ve bilgi paylaşımını artırmak için önemli bir adım attı. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda, Türktransplant sisteminin oluşturulmasına yönelik bir niyet protokolü imzalandı.

Toplantıya Katılan Bakanlar

Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov ve Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov katıldı.

Ortak Faaliyetler ve İşbirliği

Musayev, toplantıda yaptığı konuşmada, TDT üyesi ve gözlemci ülkeler arasında birleşik bir tıbbi bilimsel alan yaratmayı, ortak bilimsel araştırmalar yapmayı ve ortak tıp eğitimi standartları geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mutabakat Zaptları ve Gelecek Adımlar

Toplantı sonrasında, bakanlar arasında TDT çerçevesinde organ ve doku nakli konularında bilgi ve deneyim paylaşımı amaçlayan Türktransplant sisteminin kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Ayrıca, onkoloji, kardiyoloji, oftalmoloji, pediatri, travmatoloji ve ortopedi alanlarında bilimsel araştırma enstitüleri arasında mutabakat zaptları da imzalandı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in (sol 2) ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev (solda), Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov (sağ 2) ile Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov (sağda) katıldı. Toplantıda bakanlar, organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak "Türktransplant" sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolü imzaladı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in (sol 2) ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev (solda), Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov (sağ 2) ile Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov (sağda) katıldı. Toplantıda bakanlar, organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak "Türktransplant" sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolü imzaladı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in (sol 2) ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev (solda), Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov (sağ 2) ile Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov (sağda) katıldı. Toplantıda bakanlar, organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak "Türktransplant" sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolü imzaladı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in (sol 2) ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev (solda), Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov (sağ 2) ile Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov (sağda) katıldı. Toplantıda bakanlar, organ ve doku nakli konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacak "Türktransplant" sisteminin oluşturulmasına ilişkin niyet protokolü imzaladı.