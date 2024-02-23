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Türk Havacılığının altın çağı: AKINCI TİHA hareketli hedef görevini başarı ile tamamladı

ASELFLIR-500 sistemiyle donatılmış Bayraktar AKINCI TİHA, ilk kez deneme ateşi yaptı ve denizde ilerleyen hareketli bir hedefi başarılı bir şekilde yok etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:04
Türk Havacılığının altın çağı: AKINCI TİHA hareketli hedef görevini başarı ile tamamladı

Baykar’ın yerli ve özgün olarak tasarladığı Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü AKINCI Projesi çerçevesinde ASELFLIR-500 sistemiyle ilk kez ateş açtı ve denizde hareket halindeki bir hedefi başarılı bir şekilde vurdu.

Aselsan’ın yerli olarak ürettiği ASELFLIR-500 sistemiyle donanmış Bayraktar AKINCI, Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan testte ilk defa havalandı. Bu test, Baykar’ın yaptığı açıklamayla duyuruldu.

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, yapılan test sırasında başarılı bir şekilde entegre edildi.

AKINCI HAREKETLİ HEDEF VURMA HEDEFİNİ BAŞARI İLE VURDU

Bugün gerçekleştirilen denemede, ASELFLIR-500 sisteminin Bayraktar AKINCI TİHA ile bütünleştirilmesi, Türk savunma sanayi için büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Bayraktar AKINCI, Baykar’ın yerli ve özgün bir ürünü olarak geliştirildi. Bu insansız hava aracı, Aselsan’ın kendi imkanlarıyla ürettiği ASELFLIR-500 Elektro-Optik İstihbarat, Gözetleme ve Atış Sistemi ile donatıldı. Bayraktar AKINCI, bu sistem sayesinde denizde ilerleyen Albatros İDA hedefini başarılı bir şekilde yok etti.

Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 sistemi ile ilk kez uçup ateş ettiği denemede, savaş alanındaki gücünü ortaya koydu.

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