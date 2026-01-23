Türk Kızılay’ın 20. İyilik Gemisi 'Princess Nabiha' Gazze İçin Mersin’den Yola Çıktı

Türk Kızılay’ın 20. İyilik Gemisi 'Princess Nabiha' Gazze İçin Yola Çıktı

Mersin'den El-Ariş'e bin 400 tonluk insani yardım

Ramazan ayı yaklaşırken Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını yoğunlaştıran Türk Kızılay, bin 400 ton insani yardım malzemesi taşıyan 20. Gazze İyilik Gemisi 'Princess Nabiha'yı Mersin Uluslararası Limanından Mısır'ın El-Ariş Limanına uğurladı.

Gıda, hijyen, giyim, bebek ve barınma malzemelerinden oluşan yardımlar, El-Ariş Limanı'ndan tırlara yüklenerek Mısır Kızılayı koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

Törende duygulu mesajlar

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki uğurlama törenine Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık ve Kızılay yetkilileri katıldı. Törende konuşan Yener Tanık, Gazze'de yaşanan insani krizin en ağır bedelini çocukların, yaşlıların, hastaların ve ailelerin ödediğini belirterek, 'Gazze'de uzun zamandır çok ağır bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte en fazla etkilenenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar, yaşlılar, hastalar ve aileler' dedi.

Tanık, son aylarda etkisini artıran yağmur, sel ve sert rüzgarların yerinden edilmiş ailelerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığını vurgulayarak, yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava koşullarının özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Konuşmasında, 'Islanan battaniyeler, yetersiz barınaklar ve sert rüzgarlar, günlük yaşamı her geçen gün daha da güçleştiriyor' ifadesine yer verdi.

Dayanışma ve ulaştırılan yardım miktarları

Yener Tanık, Türk Kızılayı'nın Gazze'ye yönelik yardım boyutuna ilişkin şu bilgileri paylaştı: Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırıldı. En zor şartlarda dahi aşevleri aracılığıyla her gün 30 bin ile 40 bin öğün arasında sıcak yemek verildi ve toplamda yaklaşık 11 milyon öğün dağıtıldı. Tanık, 7 Ekim 2023'ten bu yana milletin dayanışmasıyla Gazze'ye uzanan bir yardım köprüsü kurulduğunu ifade etti.

Ramazan ayına yaklaşılırken gönderilen bu desteklerin yalnızca malzeme değil, aynı zamanda 'Ramazan'ın ruhuna yakışan bir gönül seferi' olduğunu belirten Tanık, uğurlanan gemide gıda ve hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri, giyim, battaniye ve uyku tulumlarının bulunduğunu söyledi. Yardımlar El-Ariş üzerinden Refah'a, oradan da Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla protokol üyeleri gemiyi selamladı ve İyilik Gemisi limandan ayrıldı.

