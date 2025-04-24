Türk Kızılay, İstanbul Depremlerinde 350 Bin Kişiye Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'daki Depremler Sonrası Hızla Hareket Geçti

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da toplanma alanlarında 350 bin kişilik gıda desteği sağladığını duyurdu.

3 Bin Gönüllü ve 100 Araçla Destek

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da 3 binin üzerinde gönüllü ve çalışan ile 100'den fazla ikram aracı ile hizmet verilmektedir.

TAMP Kapsamında Destek

İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gıda hizmetlerini hızla devreye alan Türk Kızılay, ilk saatlerden itibaren vatandaşlara kesintisiz destek sunmaya başladı.

Dağıtım Sayıları Etkileyici

Açıklamada, Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı belirtiliyor. Güvenlik endişesi nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara destek sağlanmaya devam edildiği ifade edildi.

Mobil İkram Araçları İçin İletişim

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebilecekleri bilgisi verildi.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini bildirdi.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini bildirdi.