DOLAR
38,3 0,06%
EURO
43,48 -0,31%
ALTIN
4.077,53 -0,08%
BITCOIN
3.588.031,24 0,05%

Türk Kızılay, İstanbul Depremlerinde 350 Bin Kişiye Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Silivri açıklarındaki depremler sonrası İstanbul'da gıda desteğini 350 bin kişiye ulaştırarak sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 01:47
Türk Kızılay, İstanbul Depremlerinde 350 Bin Kişiye Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'daki Depremler Sonrası Hızla Hareket Geçti

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da toplanma alanlarında 350 bin kişilik gıda desteği sağladığını duyurdu.

3 Bin Gönüllü ve 100 Araçla Destek

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da 3 binin üzerinde gönüllü ve çalışan ile 100'den fazla ikram aracı ile hizmet verilmektedir.

TAMP Kapsamında Destek

İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gıda hizmetlerini hızla devreye alan Türk Kızılay, ilk saatlerden itibaren vatandaşlara kesintisiz destek sunmaya başladı.

Dağıtım Sayıları Etkileyici

Açıklamada, Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı belirtiliyor. Güvenlik endişesi nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara destek sağlanmaya devam edildiği ifade edildi.

Mobil İkram Araçları İçin İletişim

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebilecekleri bilgisi verildi.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin...

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini bildirdi.

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin...

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sancaktepe'de Oto Galericiler Sitesinde Yangın Çıktı
2
İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!
3
Kuzey Kore, Havadan Kontrol Uçağı Görsellerini İlk Kez Paylaştı
4
Özgür Özel'den Kuzey Makedonya'daki Yangın İçin Taziye Telefonu
5
Antalya'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
6
Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümünde Atatürk'ün Gelişi Canlandırıldı
7
Balıkesir'de Otomobil Traktöre Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı