DOLAR
34,19 0,09%
EURO
37,48 -0,11%
ALTIN
2.886,33 -0,6%
BITCOIN
2.071.869,51 -0,27%

Türk Kızılay, Lübnan Tahliyesinde Acil Yardım Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım malzemeleri ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:54
Türk Kızılay, Lübnan Tahliyesinde Acil Yardım Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Lübnan'daki Tahliye Operasyonuna Destek Veriyor

Türk Kızılay, Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım malzemeleri sağlamaya devam ediyor. Kurumun yaptığı açıklamalara göre, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bu operasyon, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri aracılığıyla yürütülmektedir.

Beslenme Desteği ve Acil Yardım Malzemeleri

Bu operasyon kapsamında, tahliye edilen kişilere gıda desteği, hijyen setleri ve barınma malzemelerinden oluşan akıllı yardım paketleri ulaştırılmaktadır. Ayrıca Türk Kızılay, her iki gemide de personel bulundurarak, beslenme hizmeti sunmaktadır.

Mersin Limanı’nda Hizmet Ağı

Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşların karşılanması için Mersin Limanı'nda ikram araçları ile hizmet verecek olan Türk Kızılay, olası yerleştirme durumuna yönelik hazırlıklarını tamamlayarak, sıcak yemek ekibiyle sahada bulunacaktır.

Lübnan'da Uzman Ekip Görevlendirildi

Tahliye operasyonlarının her aşamasında destek sunan Türk Kızılay, bu süreçte Lübnan'daki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için de bölgeye uzman ekip göndermiştir. Türkiye, 25 Eylül tarihinde yardıma muhtaç olan bölgeye temel gıda ve hijyen malzemeleri ulaştıran ilk yardım uçağını göndermiştir.

Türk Kızılay, Lübnan'daki acil ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği...

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği...

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği...

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Otomobil Yangını: Sürücü Ağır Yaralandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Tarım Politikaları Üzerine Tartışmalar
3
Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'i Ombudsmanlık Birliklerinden Çıkarma Çağrısında Bulundu
4
Samsun'da Garbiyatçılık Sempozyumu Düzenlendi
5
Diyarbakır Cezaevi Restorasyonu Başladı
6
Burdur'da Organa Bağış Yapan Aile 4 Hastaya Umut Oldu
7
İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisine Yasa Dışı Konut İnşa Planı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak