Türk Kızılay, Lübnan Tahliyesinde Acil Yardım Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Lübnan'daki Tahliye Operasyonuna Destek Veriyor

Türk Kızılay, Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım malzemeleri sağlamaya devam ediyor. Kurumun yaptığı açıklamalara göre, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bu operasyon, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri aracılığıyla yürütülmektedir.

Beslenme Desteği ve Acil Yardım Malzemeleri

Bu operasyon kapsamında, tahliye edilen kişilere gıda desteği, hijyen setleri ve barınma malzemelerinden oluşan akıllı yardım paketleri ulaştırılmaktadır. Ayrıca Türk Kızılay, her iki gemide de personel bulundurarak, beslenme hizmeti sunmaktadır.

Mersin Limanı’nda Hizmet Ağı

Lübnan'dan tahliye edilen vatandaşların karşılanması için Mersin Limanı'nda ikram araçları ile hizmet verecek olan Türk Kızılay, olası yerleştirme durumuna yönelik hazırlıklarını tamamlayarak, sıcak yemek ekibiyle sahada bulunacaktır.

Lübnan'da Uzman Ekip Görevlendirildi

Tahliye operasyonlarının her aşamasında destek sunan Türk Kızılay, bu süreçte Lübnan'daki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için de bölgeye uzman ekip göndermiştir. Türkiye, 25 Eylül tarihinde yardıma muhtaç olan bölgeye temel gıda ve hijyen malzemeleri ulaştıran ilk yardım uçağını göndermiştir.

Türk Kızılay, Lübnan'daki acil ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına acil yardım desteği ulaştırıyor.