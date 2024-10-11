Türk Ressam Mustafa Küçüköner'in Gravür Sergisi Özbekistan'da Açıldı

Özbekistan'da Sanat Rüzgarı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür sergisine ev sahipliği yapıyor. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlenen sergide, Küçüköner'in Türk Dünyası'nın tarihi eserlerini yansıtan 30'un üzerinde gravür eseri yer alıyor.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Serginin açılışına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, DTİK Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Volkan Güldürmez gibi önemli isimler katıldı. Büyükelçi Bekar, serginin Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Kültürel Bağların Güçlenmesi Amacıyla

Ziraat Bankası'nın sanata olan desteğini vurgulayan Güldürmez, bu serginin hattat İsmet Keten'in Osmanlı Padişah Tuğraları sergisinden sonra düzenledikleri ikinci etkinlik olduğunu hatırlattı. DTİK Temsilcisi Aydoğmuş ise, Türk sanatçıların kültürel etkinlikler aracılığıyla sosyal hayata katkı sağlamalarının önemine dikkat çekti.

İkili İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Prof. Dr. Zorlu, Özbekistan ile birçok üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını ve öğrenci değişim programlarının gerçekleştirildiğini belirtti. Serginin, iki ülke arasındaki kültürel, insani ve bilimsel ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Mustafa Küçüköner, sergide 27 eser sergilendiğini, bunlardan 15'inin Özbekistan'daki tarihi medreseleri yansıttığını açıkladı. Ziraat Bank Özbekistan Konferans Salonu'nda sergilenmeye başlayan etkinlik, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk ressam Mustafa Küçüköner'in "Atayurt'tan Anayurda Mimari Miras" adlı gravür resim sergisi açıldı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Ziraat Bank Özbekistan, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Taşkent Büyükelçiliğinin destekleriyle Taşkent'te açılan sergide ressam Küçüköner'e ait, Türk Dünyasının en güzel tarihi yapı ve medreselerinin yansıtıldığı 30'a yakın gravür resmi sergileniyor.