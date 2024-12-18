Türk Savunma Sanayisi, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e Katılıyor

Türk Savunma Sanayisi, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e Katılım Sağlayacak

Türk savunma sanayisi, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e katılarak dünya çapında dikkat çekmeyi hedefliyor. 19-22 Aralık tarihleri arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenecek olan fuar, birçok ülke ve üst düzey resmi delegasyonları bir araya getirecek.

Fuar Hakkında Detaylar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan fuarda, dünya savunma endüstrisinin çeşitli alanlarında ağ oluşturma, ortaklık kurma, bilgi paylaşımı ve yenilikleri keşfetme fırsatları sunulacak. Ayrıca, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaların kara, deniz ve hava sektörlerinde geliştirdikleri en son teknolojiler de sergilenecek.

Türkiye'den Katılan Firmalar

Fuar, SSB liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle düzenlenecek olup, ASELSAN, ASFAT, Ateşçi, Femsan, ForenScope Scientific, HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi, ROKETSAN, Sarsılmaz ve TUSAŞ gibi 10 Türk firması katılım sağlayacak.

Fuarda, Türk savunma sanayisinin ürettiği çeşitli ürünler, özellikle Asya-Pasifik bölgesinden gelen katılımcılara sunulacak. Türk resmi heyeti, fuar süresince ev sahibi ülke yetkilileri ve diğer ülkelerin heyetleriyle görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde, Türk savunma sanayisinin sahip olduğu ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler verilecek ve işbirliği fırsatları değerlendirilecektir.