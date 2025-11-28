Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü

Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle yerli bulut platformu hayata geçirildi

Dijitalleşme çağında bulut teknolojilerine yaptığı yatırımları sürdüren Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM ile yürüttüğü iş birliği sonucu geliştirilen yerli ve milli açık kaynak bulut çözümünü kurumsal müşterilerin hizmetine sunduğunu duyurdu. Yeni platform, kurumlara güvenilir ve yerli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Hizmetin kapsamı ve hedefler

Açıklamaya göre, platform kurumsal firmalara hizmet verecek şekilde tasarlandı ve kurumların bulut dönüşüm süreçlerinde öncü bir rol üstlenecek. Türk Telekom, veri merkezi çözümlerine ek olarak bu yerli bulut altyapısıyla sektör taleplerine 360 derece çözüm sunmayı amaçladığını belirtti.

Yetkililerden değerlendirmeler

Türk Telekom BT Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren konu hakkında değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Dijital dönüşüm çağına Türk Telekom olarak öncü olma vizyonumuz doğrultusunda veri merkezi çözümlerine ek, global ve yerli bulut çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Sektör taleplerine 360 derece çözüm sunarak kurumların her türlü ihtiyaç ve beklentisine cevap oluşturmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik. Teknolojide öncü kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketimizin bünyesinde de kullandığımız yerli ve güvenilir bulut hizmetini özel sektör ve kamu kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin dijital bağımsızlığına katkı sağlarken, başta 5G olmak üzere geleceğin teknolojilerinde bu ürünümüzü kullanarak yenilikçi teknolojiler ile büyümeye devam edecek, Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezi ve bulut hizmet sağlayıcılarından biri olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz".

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin ise şunları söyledi: "Şirket ile gerçekleştirdiğimiz Bulut iş birliği, TÜBİTAK BİLGEM’in ülkemizin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bu adım, yalnızca bulut altyapısında yabancı bağımlılığın azalmasına katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, esnek ve sürdürülebilir hizmetleri yerli imkânlarla karşılamayı sağlayacaktır. Bulut’un Türk Telekom altyapısında devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz."

Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle geliştirilen bu yerli bulut platformu, ülkenin dijital bağımsızlığına katkı sunmayı ve özel sektör ile kamu kurumlarının bulut ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamayı hedefliyor.

