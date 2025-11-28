Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü

Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli açık kaynak bulut platformu, kurumsal ve kamuya güvenilir bulut altyapısı sunacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:45
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü

Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle yerli bulut platformu hayata geçirildi

Dijitalleşme çağında bulut teknolojilerine yaptığı yatırımları sürdüren Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM ile yürüttüğü iş birliği sonucu geliştirilen yerli ve milli açık kaynak bulut çözümünü kurumsal müşterilerin hizmetine sunduğunu duyurdu. Yeni platform, kurumlara güvenilir ve yerli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Hizmetin kapsamı ve hedefler

Açıklamaya göre, platform kurumsal firmalara hizmet verecek şekilde tasarlandı ve kurumların bulut dönüşüm süreçlerinde öncü bir rol üstlenecek. Türk Telekom, veri merkezi çözümlerine ek olarak bu yerli bulut altyapısıyla sektör taleplerine 360 derece çözüm sunmayı amaçladığını belirtti.

Yetkililerden değerlendirmeler

Türk Telekom BT Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren konu hakkında değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Dijital dönüşüm çağına Türk Telekom olarak öncü olma vizyonumuz doğrultusunda veri merkezi çözümlerine ek, global ve yerli bulut çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Sektör taleplerine 360 derece çözüm sunarak kurumların her türlü ihtiyaç ve beklentisine cevap oluşturmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik. Teknolojide öncü kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketimizin bünyesinde de kullandığımız yerli ve güvenilir bulut hizmetini özel sektör ve kamu kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin dijital bağımsızlığına katkı sağlarken, başta 5G olmak üzere geleceğin teknolojilerinde bu ürünümüzü kullanarak yenilikçi teknolojiler ile büyümeye devam edecek, Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezi ve bulut hizmet sağlayıcılarından biri olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz".

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin ise şunları söyledi: "Şirket ile gerçekleştirdiğimiz Bulut iş birliği, TÜBİTAK BİLGEM’in ülkemizin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bu adım, yalnızca bulut altyapısında yabancı bağımlılığın azalmasına katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, esnek ve sürdürülebilir hizmetleri yerli imkânlarla karşılamayı sağlayacaktır. Bulut’un Türk Telekom altyapısında devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz."

Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğiyle geliştirilen bu yerli bulut platformu, ülkenin dijital bağımsızlığına katkı sunmayı ve özel sektör ile kamu kurumlarının bulut ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamayı hedefliyor.

DİJİTALLEŞME ÇAĞININ EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BULUT TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMINI SÜRDÜREN TÜRK...

DİJİTALLEŞME ÇAĞININ EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BULUT TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMINI SÜRDÜREN TÜRK TELEKOM, TÜBİTAK BİLGEM İŞ BİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLEN YERLİ VE MİLLİ BULUT ÇÖZÜMÜ İLE KURUMLARA GÜVENİLİR BİR BULUT BİLİŞİM ALTYAPISI SUNUYOR. TÜRK TELEKOM BT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN EVREN

DİJİTALLEŞME ÇAĞININ EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BULUT TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMINI SÜRDÜREN TÜRK...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?