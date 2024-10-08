Türk Vatandaşlarının Lübnan'dan Deniz Yoluyla Tahliyesi 9 Ekim'de Gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin 9 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tahliye süreci

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başvuru yapan Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın yapılacağı ve bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin bugün Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Gemilerin Kapasitesi ve İhtiyaçlar

Gemilerin toplam yolcu kapasitesinin yaklaşık 2 bin olduğu ifade edildi. Tahliye işlemleriyle ilgili detaylı bilgilerin, Konsolosluk Çağrı Merkezi ile iletişime geçen vatandaşlarla ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Gerekirse tahliye işlemlerinin izleyen günlerde de devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, vatandaşların ülkemize dönüşlerinde ihtiyaç duyabilecekleri konular için gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

İnsani Yardım Taşımacılığı

Tahliye için görevlendirilen gemilerin, aynı zamanda Lübnan'a insani yardımları da taşıyacağı açıklandı. Bu durum, hem vatandaşların tahliyesi hem de insani yardım çalışmalarının yürütülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.