Türk ve Ganalı İş İnsanları Akra'da Bir Araya Geldi

İş Dünyası Buluşması

Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana'da gerçekleştirilen 11. Dünya İşbirliği Sektörleri (WCI) Forumu çerçevesinde düzenlenen Gana İş Forumu, Ganalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirdi.

Ekonomik İşbirliğine Yeni Bir Kapı

Gana'nın başkenti Akra'da iki gün süren etkinlik, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir platform haline geldi. Bu yılki foruma yaklaşık 60 Türk firması katıldı ve forum süresince yaklaşık 3 bin Ganalı iş insanı, Türk firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Güven ve İşbirliği İhtiyacı

Yoğun katılım ve artan ilgi, Gana iş dünyasının Türk firmalarına olan güveninin ve işbirliği isteğinin somut bir göstergesi olarak kaydedildi. Türk firmalarının Gana'daki olumlu algısı yıl geçtikçe artarken, katılımcı sayısındaki artış ve sektörel çeşitlilik, sürdürülebilir ilginin büyüdüğünü gösterdi.

Açılış Programı ve Yatırım İmkanları

Etkinliğin açılış programına, Gana Ticaret, Tarım ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare ve çeşitli kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Yetkililer, Türk firmalarını Gana'ya yatırım yapmaya davet ederek, ülkenin sunduğu çeşitli fırsatlara dikkat çekti.

İkili Görüşmeler ve Uzun Vadeli İşbirlikleri

Forum kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, Türk ve Ganalı firmalar arasında doğrudan iş bağlantılarının kurulmasına olanak tanıdı. Etkinlik, Türk şirketlerinin Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmenin yanı sıra, Türkiye ile Gana arasında belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda da önemli bir ivme sağlamayı hedefliyor.

Uzun Vadeli Hedefler

Yetkililer, bu yılki forumun yalnızca ticaret alanında değil, yatırım, teknoloji transferi, ortak üretim ve istihdam gibi alanlarda da uzun vadeli işbirliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da düzenlenen 11. Dünya İşbirliği Sektörleri (WCI) Forumu kapsamında gerçekleştirilen Gana İş Forumu, Ganalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirdi. Gana'nın başkenti Akra'da iki gün süren etkinlik, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir platform oluşturdu. Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, forumda bir konuşma yaptı.