Türkeli'de Muhtarlara İçme Suyu Eğitimi: Koruma ve Sorumluluklar

Türkeli'de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü muhtarlara içme sularının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve mevzuata ilişkin görevleri hakkında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:12
Türkeli'de Muhtarlara İçme Suyu Eğitimi: Koruma ve Sorumluluklar

Türkeli'de Muhtarlara İçme Suyu Eğitimi: Koruma ve Sorumluluklar

Toplantı ve eğitim gündemi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen İçme Suları Muhtarlar Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda içme sularının korunması ve kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması konularında katılımcılara ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yürürlükteki mevzuat kapsamında muhtarların içme suları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ele alındı.

Toplantı sırasında, muhtarların karşılaştığı sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri değerlendirildi ve uygulamaya yönelik tavsiyeler paylaşıldı.

İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Cezmi Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ve muhtarlar katıldı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İÇME SULARI MUHTARLAR...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İÇME SULARI MUHTARLAR EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozbey: Bursa’nın Geleceği İçin Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
2
Evde Tansiyon Ölçümü: Uzmandan Doğru Ölçüm İpuçları
3
Van'da İlk Kez: Uniportal VATS ile Göğüs Açılmadan Sol Üst Lobektomi
4
Bursa'da Bozbey: Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
5
Kemer’de Taşkın: Çamyuva’da 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Pansiyona Yerleştirildi
6
Saraydüzü'nde 2026-2027 Av Dönemi Kararları Açıklandı
7
Sultangazi'ye Yeni Spor Merkezi: Yunus Emre'de Yarı Olimpik Havuz ve Spor Salonları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları