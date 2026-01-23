Türkeli'de Muhtarlara İçme Suyu Eğitimi: Koruma ve Sorumluluklar

Toplantı ve eğitim gündemi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen İçme Suları Muhtarlar Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda içme sularının korunması ve kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması konularında katılımcılara ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yürürlükteki mevzuat kapsamında muhtarların içme suları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ele alındı.

Toplantı sırasında, muhtarların karşılaştığı sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri değerlendirildi ve uygulamaya yönelik tavsiyeler paylaşıldı.

İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Cezmi Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ve muhtarlar katıldı.

