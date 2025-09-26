Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve ABD, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı İmzaladı

Ankara ve Washington hattında enerji diplomasisi zirve yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından duyurulan anlaşma, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlama ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma kararlılığını güçlendirecek tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi takiben tamamlandı. Liderlerin yürüttüğü ikili ve heyetler arası görüşmeler, enerji alanında somut bir anlaşmayla sonuçlandı.

İki Bakandan Anlaşma İmzası

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın huzurunda, Alparslan Bayraktar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki ülkenin nükleer enerji alanındaki ortak geleceğini şekillendirecek mutabakat zaptına imzalarını attılar.

Sivil Nükleer Enerjide Yeni Bir Dönem

İmzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı genel bir çerçeve anlaşması niteliğinde olmakla birlikte, önümüzdeki döneme ilişkin önemli işaretler taşıyor. Anlaşmanın, Türkiye'nin mevcut nükleer santral projelerine ek olarak, Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve yeni nesil reaktör teknolojileri konusunda teknoloji transferi, bilgi paylaşımı, ortak Ar-Ge faaliyetleri ve uzman yetiştirilmesi gibi alanları kapsaması bekleniyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin nükleer enerji portföyünü çeşitlendirme ve teknolojik kapasitesini artırma hedefinin uluslararası işbirlikleriyle somutlaştığı bir dönüm noktası olarak kayda geçiyor.