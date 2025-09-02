Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyon 12. Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmzalandı

Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve Eylem Planı Protokolü İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan protokolün önemine vurgu yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanlığı arasında gerçekleştirilen Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısında, taraflar 2026-2027 Eylem Planı Protokolünü imzaladı.

Tören, Bakan Vedat Işıkhan'ın Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki konuşması ile başladı. Işıkhan, protokolün hayırlı olmasını dileyerek ikili ilişkilerdeki gelişmeye dikkat çekti.

Işıkhan konuşmasında, ilişkileri "tek millet, iki devlet" ifadesiyle tanımlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzasıyla yürürlüğe giren Şuşa Beyannamesinin ilişkileri "müttefiklik" seviyesine taşıdığını belirtti.

Bakan Işıkhan, iki ülkenin çalışma bakanlıkları olarak ortak iradeye sahip olduklarını vurgulayarak, "Bugün 12'ncisini düzenlediğimiz Ortak Daimi Komisyon, mevcut işbirliği anlaşmamız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor." dedi ve mekanizmanın uzun solukluluğuna dikkat çekti.

Işıkhan, Bakü'de yapılan 11'inci toplantıda kararlaştırılan 30 maddelik eylem planının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyerek bunun somut işbirliğinin verimliliğini gösterdiğini ifade etti.

Protokolün, çalışma hayatı, istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş gibi alanlarda işbirliğini derinleştireceğini kaydeden Işıkhan, imzalanan belgeyle bu alanlardaki çalışmaların daha somut hale geleceğini belirtti.

Bakan ayrıca, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların yaklaşık 38 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatarak, vatandaşlara sağlanan nitelikli istihdam olanaklarının genişletildiğini vurguladı.

Işıkhan, uluslararası platformlardaki işbirliğine değinerek Bakü'de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin faaliyete geçmesini ve geçen yıl Ekim ayında Ankara'da düzenlenen Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı'nı anımsattı. Ayrıca Azerbaycan'ın Aralık ayında Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

OECD işbirliğine ilişkin bilgi veren Işıkhan, 27-28 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenecek OECD Beceriler Zirvesi'ne Azerbaycan'ın Türkiye'nin özel davetlisi olarak katılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından, Bakanlar Vedat Işıkhan ve Azerbaycan heyetinden yetkililer Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı Protokolü'nü resmen imzaladı.

