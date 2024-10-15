Türkiye'de Sinema Eserleri İçin Tarihi Telif Anlaşması

Sinema Emekçileri Tarihi Bir Adım Atıyor

İstanbul – Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan yeni bir lisans anlaşması, Türkiye'de sinema eseri sahiplerinin tahsil edebileceği telif hakları konusunda tarihi bir dönüm noktası oldu.

Yerli Eserler İçin Telif Hakları

SEF, yapılan açıklamada, sinema meslek birlikleri aracılığıyla yalnızca yurt dışından telif hakkı tahsil edebilen yönetmen ve senaryo yazarlarının, artık Türkiye'de de telif ödemelerine erişim sağlayabileceğini ifade etti. Bu hak, Uluslararası Antalya 61. Altın Portakal Film Festivali sırasında gösterilen eserleri kapsayacak.

Meslek Birliklerinin Rolü

Türkiye'deki senaryo yazarları ve yönetmenleri temsil eden Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR) tarafından hayata geçirilen SEF, telif haklarına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Piyasa Sorunlarına Dikkat Çekiliyor

Açıklamalarda, dünyada SEF ile eşdeğer meslek birliklerinin yıllık 650 milyon avrodan fazla telif bedeli topladığı belirtildi. Ancak, Türkiye'deki telif hakları sisteminin bazı yapısal sorunlarla karşılaştığı ifade edildi. SEF, bu çelişkileri gidermek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Örnek Teşkil Eden İş Birliği

SEF, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin tüm kamu ve özel kuruluşlar için örnek teşkil edeceğine inanıyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan haklarının savunulması ve telif haklarını hiçe sayan algılarla mücadele etmek için de kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.