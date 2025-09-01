Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı

Türkiye'den Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki deprem için başsağlığı

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Depremin ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini, büyüklüğünün 6 olduğunu duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.