Türkiye'den Aktivistler, Suriyeli Çocuklar İçin Bayram Tıraşı Düzenledi

Yeryüzü Çocukları Derneği ve Human Movie Team ekipleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, kamplarda yaşayan çocuklara özel bir bayram etkinliği düzenledi. Gönüllü aktivistler, Sarmada ilçesinde bir araya gelen çocuklar için bayram tıraşı yaparak onlara bayramlık kıyafetler hediye etti.

Yeryüzü Çocukları Derneği İnsani Yardım Koordinatörü Tülay Gökçimen, etkinlikte yaptığı açıklamada, çoğunluğunu yetim çocukların oluşturduğu bu topluluğa destek vermek istediklerini belirtti. Gökçimen, "Bugün, Human Movie Team ve Yeryüzü Çocukları Derneği olarak İdlib'in Sarmada bölgesindeyiz. Ramazan ayının 25. günündeyiz ve bayrama az kaldığı için ortaklaşa bir proje ile Suriyeli çocukların saçlarını kestiriyoruz." dedi.

Gökçimen, geçmişte düzenledikleri etkinliklerde kız çocuklarının saçlarına bakım yaptıklarını hatırlatarak, "Bu yıl erkek çocuklarının bayram tıraşı yapma kararı aldık. Onlara bayramlıklar giydirip, bayram harçlıklarıyla evlerine göndereceğiz, böylece bayrama hazırlık yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocukların çoğunluğunun yetim olduğunu belirten Gökçimen, "Burada onlarca çocuk var. Yeryüzü Çocukları Derneğinin okulunun öğrencileri. Berber masasında, istedikleri tıraşı söylüyorlar, abileri de tıraşı yapıyor. Daha sonra bayramlıklarını giydirip onları evlerine göndereceğiz. Bu hayra sizler de destek olabilirsiniz" diyerek bağış ve destek talebinde bulundu.