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Türkiye'den İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama

Türkiye, İsrail'in BM Barış Gücü UNIFIL'e yönelik saldırısını kınadı ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:41
Türkiye'den İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama

Türkiye, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, cezasızlık algısının bir yansımasıdır," denildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla sorumlu olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin UNIFIL görev gücüne sağladığı katkılar hatırlatıldı.

"Bölgemizde Barış İçin Destek Vermeye Devam Edeceğiz"

Bakanlık, Türkiye'nin UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir fırkateyn ve karargaha beş personel gönderdiğini belirterek, "Bölgemizde barışın sağlanması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz," ifadelerine yer verdi.

Gelişmeler ve Saldırının Etkileri

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat bölgesindeki gerginliklere de dikkat çekildi. İsrail ordusunun Ras Nakura ve çevresinde Hizbullah militanlarıyla çatışmalar yaşadığı bildirildi.

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