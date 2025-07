Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 2.850 Aileye Yardımda Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmalar sebebiyle evlerini terk eden ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dera iline sığınan ve Şam'da yaşayan toplam 2 bin 850 aile insani yardıma erişim sağladı.

Ailelere Yiyecek Yardımı Yapıldı

Şam Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süveyda’daki çatışmalar sonucu yerinden edilen ailelere destek amacıyla Dera'daki 8 farklı noktada 1.800 aileye konserve et yardımı gerçekleştirildiğini belirtti. Her bir aileye 3,5 kilogramlık konserve et ulaştırıldığını ifade eden Demirhan, bu yardımların sadece insani destek olmadığını, aynı zamanda kardeşlik bağlarının da bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gıda Kolisi Dağıtımı

Demirhan ayrıca, Şam'ın Kabun ve Dümmer ilçelerinde yaşayan 1.050 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolileri ulaştırıldığını açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Suriye genelinde insani yardım çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğinin altını çizen Demirhan, yardımların artarak devam edeceğini belirtti.

Suriye’deki Kardeşlerimize Destek

Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Suriye’deki mazlum kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak savaşın yaralarını sarmak için yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Rabb'imizden tüm coğrafyamız için huzur, istikrar ve esenlik niyaz ediyoruz."

